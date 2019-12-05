Вильфанд назвал шаманизмом и оккультизмом прогнозы морозов на Новый год

Он отметил, что максимальный срок предсказания погоды составляет порядка пяти-шести дней.

Предсказание погоды в новогоднюю ночь за месяц до её наступления скорее является оккультизмом и шаманизмом, чем наукой, заявил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя прогноз своих коллег из Gismeteo о тридцати-сорокаградусных морозах в новогоднюю ночь.

По его мнению, если люди способны прогнозировать страшные и экстремальные события, это прежде всего значит, что они хотят показать и продемонстрировать себя.

— Ещё вполне возможно, что они связаны с астрологией, космологией или шаманизмом. Я готов снять шляпу, хоть её и не ношу, и смотреть на них с большим удивлением, потому что не обладаю такими способностями, — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что максимальный срок прогнозирования составляет порядка пяти-шести дней, через пару лет этот срок, возможно, увеличится до семи. Однако 5 декабря нельзя дать прогноз погоды на ночь в Новый год, уверен Вильфанд.

Ранее прогноз Gismeteo раскритиковали синоптики из "Фобоса" и метеобюро Москвы.