Лайф публикует кадры с места аварии на Урале, где перевернулся автобус

Основные травмы, полученные пассажирами в результате инцидента— ушибы и порезы, у одного человека перелом.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП в Свердловской области, где автобус вылетел в кювет. Также стали известны имена пострадавших.

Источник Лайфа подтвердил, что в автобусе находились пассажиры, ехавшие с концерта Макса Коржа в Перми. По его данным, в основном это были молодые люди в возрасте 17–20 лет.

Он также отметил, что один из семи пострадавших отказался от госпитализации. Основные травмы, полученные в результате инцидента, — ушибы и порезы, у одного человека перелом.

Список пострадавших в результате аварии:

1. Полина Б., 2002 г.р.

2. Овсянникова А. 1997 г.р.

3. Соловкова А.1998 г.р.

4. Миденмаев И. 1999 г.р.

5. Милявская А. 1996 г.р.

6. Сосина Д. 2000 г.р.

7. Мария О. 2002 г.р. (отказалась от госпитализации)

Ранее стало известно, что автобус, следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. По предварительным данным, водитель задремал за рулём и потерял управление транспортным средством. Всего в автобусе находилось 53 пассажира, семеро из них пострадали.