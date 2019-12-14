Перевозивший фанатов Макса Коржа автобус съехал в кювет на Урале

По предварительным данным, водитель уснул и потерял управление, после чего автобус выехал на встречную полосу и съехал с трассы.

Автобус, следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

— В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины, автобус выехал на полосу встречного движения, проехав её, съехал с трассы и перевернулся, лёг на левую сторону, — сказал Горелых.

По предварительным данным, водитель задремал за рулём и потерял управление транспортным средством. В результате автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы и перевернулся на левый бок.

Всего в автобусе находилось 53 пассажира, семеро из них пострадали.

Отмечается, что автобус перевозил пассажиров, ехавших с концерта Макса Коржа в Перми.

Напомним, в результате недавнего трагического ДТП в Забайкалье погибло 19 человек. По факту падения автобуса было возбуждено уголовное дело, позднее СКР задержал и арестовал организатора перевозки.