В Забайкалье суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

Ивана Стрельникова подозревают в нарушении правил организации перевозки пассажиров.

В Забайкальском крае суд отправил под домашний арест Ивана Стрельникова, который является владельцем автобуса, попавшего в ДТП с 19 погибшими. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

— Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказал судья.

Избрание более мягкой меры пресечения суд мотивировал тем, что ранее предприниматель не привлекался к уголовной ответственности, а также наличием у него двух малолетних детей и постоянного места жительства.

Напомним, автобус с пассажирами упал с моста утром 1 декабря. В результате аварии погибло 19 человек, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Власти Забайкальского края пообещали выплатить по миллиону семьям погибших. По факту падения автобуса было возбуждено уголовное дело, позднее СКР задержал организатора перевозки.