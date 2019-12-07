В Забайкалье суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

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Ивана Стрельникова подозревают в нарушении правил организации перевозки пассажиров.

В Забайкальском крае суд отправил под домашний арест Ивана Стрельникова, который является владельцем автобуса, попавшего в ДТП с 19 погибшими. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказал судья.

Избрание более мягкой меры пресечения суд мотивировал тем, что ранее предприниматель не привлекался к уголовной ответственности, а также наличием у него двух малолетних детей и постоянного места жительства.

Напомним, автобус с пассажирами упал с моста утром 1 декабря. В результате аварии погибло 19 человек, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Власти Забайкальского края пообещали выплатить по миллиону семьям погибших. По факту падения автобуса было возбуждено уголовное дело, позднее СКР задержал организатора перевозки.

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