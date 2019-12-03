Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжёлом состоянии

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 16 человек, в том числе ребёнок.

Минздрав Забайкалья рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом, шесть человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что четверо пациентов находятся в краевой реанимации, ещё один мужчина в тяжёлом состоянии — в Шилкинской больнице. Служба реанимации также вылетит в Нерчинскую больницу, где находится женщина, будет решаться вопрос о её транспортировке в Читу или Москву.

— Помимо тех четырёх пациентов, которые помещены в реанимацию, остальные госпитализированы в разные профильные отделения в состоянии средней степени и удовлетворительном, — отметили в Минздраве. Всего в больницах из 17 пострадавших остаётся 16, в том числе ребёнок в детском отделении, один человек от госпитализации отказался.

Напомним, 1 декабря автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье. Жертвами аварии стали 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. 2 декабря в Забайкальском крае объявили днём траура. Власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших.