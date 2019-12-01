Бастрыкин взял под личный контроль расследование ДТП с автобусом в Забайкалье

Глава СКР дал распоряжение оперативно установить техническое состояние транспортного средства перед трагической поездкой.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично следить за ходом расследования трагедии в Забайкальском крае, где в результате падения туристического автобуса с моста в реку погибло 19 человек и по меньшей мере 11 пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, на месте аварии продолжают работать следователи и криминалисты краевого следственного управления СКР.

— Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлекших трагические последствия. Глава ведомства поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния транспортного средства, а также условий эксплуатации пассажирского автобуса и его предрейсового обслуживания, — отметила Петренко.

Кроме того, глава ведомства дал распоряжение об изъятии из органов внутренних дел материалов дела по факту ДТП для расследования обстоятельств масштабной трагедии в одном производстве.

Напомним, автобус упал примерно с шестиметровой высоты с моста через реку Куэнге, выполняя рейс Чита — Сретенск. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек. Как считают сотрудники полиции, наиболее вероятной причиной трагедии стало лопнувшее переднее колесо. Лайф публиковал видео с места трагедии.