Учёные назвали вещество, дефицит которого мешает сбросить вес

Нехватка вещества провоцирует упадок сил, из-за чего человек устаёт, даже не встав с дивана и не приступив к физическим упражнениям.

Большинство людей, которым не удаётся похудеть, как правило, испытывают дефицит железа. К такому выводу пришли учёные из австралийского Университета Эдита Коуэна.

Как сообщает Medicalxpress, в ходе исследования было установлено, что у 80% людей с лишним весом неалкогольная жировая болезнь печени, которая снижает эффективность работы органа и приводит к нехватке железа.

Дефицит этого вещества, в свою очередь, провоцирует упадок сил, из-за чего человек устаёт, даже не встав с дивана и не приступив к физическим упражнениям. Это состояние часто ошибочно путают с ленью.

Учёные рекомендуют всем, кто испытывает трудности при похудении, употреблять больше фруктов, овощей и цельных злаков, содержащих железо. После того как питание станет более сбалансированным, появится больше энергии для занятий спортом.

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