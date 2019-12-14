Стало известно, сколько курильщиков среди россиян

В опросе приняло участие полторы тысячи граждан РФ, проживающих в разных федеральных округах страны.

Около 30% соотечественников являются курильщиками, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

Директор центра Наталья Комарова отметила, что это довольно высокий показатель на фоне других стран и такие данные свидетельствуют о том, что необходимо принимать какие-то меры.

В отчёте сообщается, что большинство (97%) курильщиков в России предпочитают сигареты с фильтром. В это число входят любители и обычных, и электронных сигарет (11–12% от числа всех курящих россиян). Ещё 8% приобретают вейпы, кальяны и сигареты без фильтра.

Авторы опроса отметили, что в основном курильщиками являются мужчины, приобщившиеся к вредной привычке в возрасте 15–20 лет. К 20 годам обычные сигареты пробовали курить примерно 59,2% россиян. Число тех, кто успел попробовать электронные, составляет 33,6%.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько сигарет в среднем выкуривает россиянин.