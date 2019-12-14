Зима, где ты? Центральную Россию ждут осенние осадки в середине декабря

На пару дней в европейскую часть России из-за атлантических циклонов вернётся ноябрьская погода.

В ближайшие дни в европейской части России температура превысит стандартные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Причиной такой аномалии стали атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой тёплый воздух из Атлантики.

Самое большое отклонение от нормы ожидается в северо-восточных районах, в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Там вместо привычных минус 30 ожидается всего от 10 до 15 градусов ниже нуля, днём — минус 3–8, местами оттепель.

В Москве в субботу обещают преимущественно без осадков, температура в течение суток будет около нуля. В воскресенье ожидается мокрый снег с дождём, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 3. Понедельник также обещает быть тёплым и с осадками.

Жителей Центрального района страны синоптики предупреждают о возможном тумане и гололёде. Днём температура воздуха будет в районе от минус 4 до плюс 3 градусов, а ночью столбики термометров могут упасть до минус 5. Также ожидается дождь и мокрый снег, усиление ветра до 15 м/с.

Раннее Лайф рассказывал о том, что погода существенно изменится только на следующей неделе.