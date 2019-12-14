Завершены работы по ликвидации последствий страшного пожара в одесском колледже

Работы по ликвидации последствий пожара в здании одесского колледжа завершены. Об этом сообщили на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

— 14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, завершены, — говорится в сообщении.

К работам было привлечено 182 человека и 26 единиц техники.

Продолжается работа Правительственной комиссии по расследованию причин пожара.

Напомним, пожар в Одессе произошёл утром 4 декабря в историческом шестиэтажном здании колледжа. 8 декабря было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским днём траура. Число погибших достигло 16 человек.