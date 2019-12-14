Киев вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

— Когда мы поймём, что в рамках "Минска" (минские соглашения. — Прим. Лайфа) больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу, — сказал Пристайко в эфире телеканала "Украина".

Он также добавил, что будет рекомендовать президенту Незалежной миротворческую миссию.

Напомним, ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в минские соглашения. В частности, по его словам, "некоторые вещи можно изменить", поскольку с заключения договорённостей прошло уже четыре года. Также он подчеркнул, что позиция Украины заключается в получении контроля над границей до выборов в Донбассе.