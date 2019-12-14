"Белая вода". Бухту в Крыму заполнили тысячи медуз — видео

На необычное явление можно не только любоваться, но ещё и искупаться в нём, так как этот вид медуз неопасен.

Балаклавскую бухту в Крыму заполонили тысячи медуз. Редкое зрелище запечатлел местный фотограф Андрей Сафонов.

— У нас как раз проходила съёмка в Балаклаве. Мы смотрим на воду — а там белая вода. Мы сначала даже не поняли, что это. Присмотрелись — медузы. Дело в том, что они были живые, оно всё шевелилось. Удивительно, — рассказал Лайфу фотограф.

Он также пояснил, что это безобидные аурелии, среди которых можно спокойно плавать.

Специалист Института океанологии им. Ширшова Василий Спиридонов отметил, что в этом явлении нет ничего особенного.

— Бывают какие-то вспышки численности. Их сбивает течениями, поэтому, естественно, когда складываются какие-то циркуляции, как воронка, они оказываются таким образом в большой концентрации, — пояснил Спиридонов.

К сожалению, животным может грозить опасность в случае шторма: если их выбросит на берег, они погибнут.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про уникальный природный феномен на Ямале. Там на побережье собралось больше тысячи моржей.