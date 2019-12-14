"Белая вода". Бухту в Крыму заполнили тысячи медуз — видео

Балаклавскую бухту в Крыму заполонили тысячи медуз. Редкое зрелище запечатлел местный фотограф Андрей Сафонов.
— У нас как раз проходила съёмка в Балаклаве. Мы смотрим на воду — а там белая вода. Мы сначала даже не поняли, что это. Присмотрелись — медузы. Дело в том, что они были живые, оно всё шевелилось. Удивительно, — рассказал Лайфу фотограф.
Он также пояснил, что это безобидные аурелии, среди которых можно спокойно плавать.
Специалист Института океанологии им. Ширшова Василий Спиридонов отметил, что в этом явлении нет ничего особенного.
— Бывают какие-то вспышки численности. Их сбивает течениями, поэтому, естественно, когда складываются какие-то циркуляции, как воронка, они оказываются таким образом в большой концентрации, — пояснил Спиридонов.
К сожалению, животным может грозить опасность в случае шторма: если их выбросит на берег, они погибнут.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про уникальный природный феномен на Ямале. Там на побережье собралось больше тысячи моржей.