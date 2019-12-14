Минфин уберёт возможность обналичивать замороженные пенсии

Досрочно можно будет снять средства только в случае тяжёлых жизненных обстоятельств.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) уберут возможность обналичивать замороженные суммы.

— Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счёт в ГПП только по истечении этого периода, — сказал РБК Моисеев.

Уточняется, что получить накопления досрочно можно будет только при определённых обстоятельствах. Например, тяжёлая болезнь, которая требует дорогостоящего лечения.

Также издание поясняет, что в существующей версии проекта ГПП возможно снять замороженные с 2014 года пенсионные сбережения.

Напомним, ранее Министерство финансов РФ и Центральный банк представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Предложенная система позволяет россиянам самостоятельно формировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.