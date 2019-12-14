Поезд в тематике Нового года запустили в московском метро

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Тематический поезд, посвящённый новому, 2020 году, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщает агентство "Москва".

Состав оформлен в зимней тематике с изображением праздничных елей, снежинок и ягод рябины. Поезд также украшает надпись "С Новым годом!".

Как отметили в пресс-службе метро, на дверях и в вестибюлях станций скоро появятся праздничные стикеры, а также установят новогодние ёлки.

Ранее Лайф рассказывал про онлайн-проект "Новогодняя Москва".

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