Поезд в тематике Нового года запустили в московском метро

Тематический поезд, посвящённый новому, 2020 году, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщает агентство "Москва".
Состав оформлен в зимней тематике с изображением праздничных елей, снежинок и ягод рябины. Поезд также украшает надпись "С Новым годом!".
Как отметили в пресс-службе метро, на дверях и в вестибюлях станций скоро появятся праздничные стикеры, а также установят новогодние ёлки.
Ранее Лайф рассказывал про онлайн-проект "Новогодняя Москва".
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