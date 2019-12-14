В России выросли цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай

Оптовая цена на яблоки этой осенью существенно поднялась в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую группу "НЭО центр".

Цены начали расти в разгар сезона сбора урожая. Так, в августе стоимость килограмма яблок достигала 56,3 рубля, что на 6% процентов больше, чем в прошлом году. В сентябре цены выросли на 26,6% по сравнению с прошлогодними, в октябре — на 45,6%, а в ноябре — на 30%. К декабрю разница стала сокращаться и составила 16,6%.

Дорожают как импортные, так и отечественные яблоки. В среднем их цена находится на одном уровне последние три года.

Цены на яблоки растут, несмотря на рекордные урожаи второй год подряд. В прошлом году собрали чуть больше миллиона тонн яблок в сравнении с 740,5 тысячи тонн годом ранее.

Россия начала наращивать своё производство в 2014 году после ограничения ввоза яблок из США и стран ЕС в рамках ответных санкций.

На данный момент российские производители обеспечивают только 55% потребностей страны. В связи с этим часть яблок на российский рынок всё ещё приходится ввозить из других стран. Чтобы покрыть дефицит потребления яблок в 2019 году, необходимо доставить 623 тысячи тонн плодов.

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