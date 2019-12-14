В Китае четыре человека погибли при затоплении угольной шахты

В Китае при затоплении угольной шахты погибло четыре человека, ещё 14 пропали без вести. Об этом сообщает People's Daily China в "Твиттере".

#UPDATE: 4 people were killed with 14 others missing in a flooded coal mine in Gongxian County, SW China's Sichuan: local authorities pic.twitter.com/Fr3AwNMvvQ — People's Daily, China (@PDChina) 14 декабря 2019 г.

Сейчас на месте работают спасатели, выясняются причины ЧП.

Напомним, ранее, 10 декабря, в угольной шахте в Киргизии четверо работников погибли от отравления угарным газом.