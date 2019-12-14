Соцзащита проверит семью трёхлетнего мальчика, отравившегося гашишем в Москве

Сотрудники ведомства навещали родителей ребёнка сразу после происшествия и планируют продолжить работу с ними.

Специалисты соцзащиты проверят семью москвичей, в которой трёхлетний малыш отравился наркотиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и соцзащиты населения.

В ведомстве отметили, что сотрудники соцзащиты приехали к родителям мальчика сразу после происшествия. Выяснилось, что в квартире есть все условия для воспитания ребёнка, супружеская пара за социальной помощью ранее не обращалась. Работу с семьёй планируют продолжить.

— В настоящее время специалистами соцзащиты проводится расширенная диагностика семьи. С родителями ребёнка работа будет продолжена, — отметил собеседник агентства.

Правоохранительные органы также устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Напомним, 11 декабря мальчик поступил с признаками отравления в одну из больниц Москвы. Позже выяснилось, что он отравился гашишем, который его отцу принёс друг.