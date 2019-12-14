В ПЦУ призвали Филарета примириться

Неканоническая православная церковь Украины призвала патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции. Об этом говорится в документе собора, опубликованном на сайте.

В документе также сказано, что в ПЦУ решили "утвердить гарантии положения священнослужителя и обеспечения условий его жизни и деятельности" ввиду завершения ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП".

Ранее Лайф сообщал об окончательной ликвидации Киевского патриархата и УАПЦ.