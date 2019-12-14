СКР проверит мать, которая хотела "сделать дочь ангелом"

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал установить все обстоятельства произошедшего.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проведёт проверку по факту инцидента, когда мать хотела выбросить свою дочь из окна, чтобы "сделать её ангелом", сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он потребовал оперативно установить все обстоятельства произошедшего, проверить условия проживания семьи и составить характеристику на родительницу ребёнка.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома.

Напомним, в Санкт-Петербурге мать хотела выбросить из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь, чтобы "сделать её ангелом". Малышку спас 28-летний лейтенант полиции Наиль Исламов, ему удалось забрать ребёнка из рук женщины.