Ведущий кинокритик американского издания назвал лучшие фильмы 2019 года

Ведущий кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти составил топ-10 фильмов, вышедших на экраны в 2019 году.

Рейтинг, по версии THR, возглавила картина "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. Маккарти назвал ленту "любовным письмом Тарантино к Голливуду". На втором месте — фильм "Неогранённые ценности" с Адамом Сендлером в главной роли. Образ главного героя, пишет Маккарти, — это "потрясающий портрет самоуверенности и ненависти к себе". Замыкает тройку лидеров лента "Маленькие женщины" режиссёра Греты Гервиг. По мнению автора, это "лучшая из имеющихся" экранизация одноимённого романа.

Дальнейшие позиции заняли фильмы "Ирландец", "Портрет девушки в огне", "Последний чёрный в Сан-Франциско", "Ford против Ferrari", "1917", "Отверженные" и "Безнадёжное дело Хаммаршельда".

Ранее Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала картиной года — 2019 фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо "Паразиты".