В Японии предложили заявить права страны на весь Курильский архипелаг

Он считает "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор, по которому признан суверенитет России над островами.

Глава оппозиционной коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил на переговорах с Россией выразить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией", сообщает газета "Ёмиури".

Он подчеркнул, что договор, заключённый в 1951 году в Сан-Франциско, был "несправедливым", поскольку Япония признала российский суверенитет над Курильскими островами.

— Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признаётся отказ от архипелага, — отметил политик и добавил, что претензия на северную часть островов поможет "заполучить" южную.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора Япония должна признать суверенитет РФ над южной частью Курильских островов. Он напомнил, что реализация декларации 1956 года, на которую ссылается японский премьер-министр Синдзо Абэ, говоря о решении территориального вопроса, возможна только при условии прекращения военного присутствия США на территории страны.