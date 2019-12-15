Китай решил отложить введение новых пошлин на товары из США

Власти КНР выразили надежду, что смогут урегулировать имеющиеся проблемы на основе равенства и взаимного уважения.

Китай отложил введение торговых пошлин на автомобили и комплектующие американского производства. Пекин также не будет повышать пошлины для ряда других товаров. Новые пошлины должны были вступить в силу 15 декабря. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов Поднебесной.

— В рамках реализации договорённостей, достигнутых на китайско-американских консультациях по торгово-экономических вопросам, Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, — говорится в сообщении.

Власти КНР выразили надежду, что сумеют урегулировать имеющиеся проблемы с Вашингтоном на основе равенства и взаимного уважения.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Пекин и Вашингтон совершили первый шаг в торговом "перемирии". Президент США Дональд Трамп заявил, что страны прошли первый этап торговой сделки и теперь готовятся ко второму.