Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третье ДТП за неделю. Об этом 21-летний юноша рассказал в своём инстаграме.

Опубликовав кадры с места аварии, он признался, что ему трудно поверить в произошедшее. На фото видно, что вторым участником ДТП оказался автомобиль Hyundai Solaris.

— Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то, — отметил он.

Арсений добавил, что он не пострадал. Автомобиль также не получил серьёзных повреждений.

Напомним, ранее сын певицы попал в ДТП 8 декабря. В момент происшествия за рулём была девушка Арсения, которую тот собирался познакомить с мамой. Возлюбленная юноши пострадала сильнее всех — у неё перелом. Сам Арсений поранил лицо, а его приятели отделались ушибами и кровоподтёками.

После выписки из больницы Шульгин в своём аккаунте в "Инстаграме" заявил, что попал во вторую аварию. В автомобиль, где находился молодой человек, врезался микроавтобус.