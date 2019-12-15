Роспотребнадзор призвал отказаться от всеми любимых салатов в Новый год

В чёрный список федеральной службы попали салаты с майонезной заправкой: оливье, сельдь под шубой, мимоза, крабовый салат, а также другие.

Салаты на праздничном столе должны быть легкоусвояемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

— Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут лёгкие салаты из зелени и свежих овощей, — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что новогодние застолья длятся всю ночь, когда человеческий организм должен спать. В это время работа пищеварительной системы существенно замедлена. В связи с этим специалисты рекомендуют отдавать предпочтение запечённому или тушёному мясу.

Кроме того, эксперты советуют не пренебрегать нежирными сортами рыб, а также овощами и фруктами. Последние в свою очередь будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта.

В Роспотребнадзоре отметили, что большое количество блюд, не прошедших термическую обработку, может негативно воздействовать на организм и повысить риски отравления.

Ранее диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году.