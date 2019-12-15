Кардиолог назвал простые способы защитить себя от болезней сердца

Эксперт отметил, что важно придерживаться здорового питания, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Немецкий кардиолог Торстен Дилл, работающий в больнице Сана, Дюссельдорф, дал рекомендации, как сохранить здоровье сердца. Об этом сообщает издание Focus.

По словам эксперта, важно придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Одной из угроз для сердца кардиолог выделяет стресс, так как он может привести к курению, употреблению алкоголя и большого количества сладкого, плохому сну.

Торстен Дилл рекомендует чаще добавлять в рацион рыбу и овощи вместо мяса, отказаться от алкоголя и сигарет и заниматься любым спортом, например ходьбой или бегом. Врач также предлагает отказаться от лифта в пользу лестниц.

Кроме того, важно переодически проверять состояние сердечно-сосудистой системы, особенно если есть плохая наследственность.

Здоровому образу жизни стоит учить людей начиная с детского возраста, считает кардиолог, так как чем взрослее человек, тем сложнее ему поменять привычный уклад жизни.

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