Косачёв оценил идею Японии заявить о правах на все Курильские острова

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал предложение японского политика Кадзуо Сии о признании всех Курильских островов территорией Японии.

— Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии, — сказал RT Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что не стоит уделять много внимания этому заявлению.

Напомним, ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил на переговорах с Россией выразить позицию, что весь Курильский архипелаг "является японской территорией". Он заявил, что считает "несправедливым" Сан-Францисский мирный договор.