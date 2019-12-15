Подросток, случайно простреливший себе голову в Москве, был пьян

Шестнадцатилетний Никита Х., который выстрелил себе в голову, играя с пистолетом, был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток распивал спиртные напитки вместе с приятелем. По данным источника, оружие принадлежит отцу Никиты, который сейчас находится в состоянии шока и никаких объяснений не даёт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Москве подросток выстрелил себе в голову, играя с пистолетом. Он погиб на месте. С его другом, который находился рядом в момент трагедии, работают психологи.