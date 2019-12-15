Песков назвал неприемлемым решение WADA относительно российских флага и гимна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске российских флага и гимна на международные соревнования является неприемлемым и противоречит Олимпийской хартии. Об этом он рассказал в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Представитель Кремля ответил, что это будет использовано в апелляции России в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Все исполнены решимости делать всё, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что решение об отстранении России от крупных спортивных соревнований является политизированным.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России, а также признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу. По решению WADA российских спортсменов собираются на четыре года лишить права выступать в крупных международных турнирах, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна.