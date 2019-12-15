Песков объяснил демонизацию России в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что демонизация России в США происходит из-за внутриполитических процессов, происходящих в этой стране.

Он отметил, что сейчас в Штатах наблюдается "поляризация политического ландшафта", кроме того, раскололось и само американское общество.

— Ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, не можем останавливать чудовищные законопроекты. И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? — задумался он в эфире программы "Большая игра".

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что сам затрудняется ответить на поставленный вопрос.

Ранее в Кремле заявили, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе.