Автобус с 49 пассажирами перевернулся в Нижегородской области

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Фото © "ВКонтакте" / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с 49 пассажирами, который ехал из города Иваново в Дзержинск, сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

<p>Фото © Фото © &#34;ВКонтакте&#34; / <a href="https://vk.com/wall-158663270_88971" target="_blank">Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|</a></p>

Медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, все они доставлены в приёмный покой балахнинской районной больницы. Трое из них — в тяжёлом состоянии, в том числе беременная женщина. Погибших нет.

На месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф рассказывал о перевернувшемся автобусе, который ехал из Перми в Екатеринбург.

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