Друзья инвалида-колясочника рассказали Лайфу, как их не пустили в караоке-бар

В самом клубе утверждают, что компания опоздала не на полчаса, а на полтора: вместо 22:30 приехали в 23:59. При этом о своём опоздании гости не предупредили.

Евгения Садыма — спортсмена с ограниченными возможностями, у которого есть пояс чемпиона России по боксу — не пустили в караоке-клуб в день его рождения. Об этом Лайфу рассказали его друзья.

— Мы приехали, у мальчика день рождения, ему 29 лет. Он никогда в жизни не был в караоке, мы хотели сделать ему подарок. Мы забронировали заранее, да, мы задержались — наша вина. Приехав туда, мы не нашли парковочных мест, мы кружились вокруг, мы ездили, искали места, далеко встали, выгрузились, это тоже непросто, — рассказала Лайфу Юлия Надеина, подруга Евгения.

По утверждению Юлии Надеиной, они попытались побыстрее припарковаться, чтобы раньше прийти в заведение, однако им это не удалось. Поставить машину пришлось несколько дальше, чем планировалось. Из-за этого компания опоздала, по заверениям Юлии, на полчаса.

Однако, когда компания вошла в караоке-бар, то узнала, что их бронь была аннулирована из-за того, что компания не пришла в назначенное время. Тем не менее им предложили подождать и сесть за столик, как только один из них освободится.

В то же время в администрации заведения "Главной сцены" уже принесли свои извинения гостям.

— Караоке-клуб "Главная сцена" приносит извинения своим любимым гостям, которым пришлось наблюдать данную ситуацию. Очень жаль, что Евгений не смог отметить свой день рождения в нашем заведении, — говорится в сообщении клуба.

При этом в "Главной сцене" отметили, что их потенциальные посетители опоздали не на полчаса, а на полтора, вместо 22:30 приехали в 23:59. При этом о своём опоздании гости не предупредили. В связи с опозданием, согласно правилам посещения караоке-клуба, бронь на их стол была действительно автоматически снята. Компании предложили подождать, когда освободится следующий столик, но ребята уехали домой.

— В половине второго ночи, когда мы вернулись домой, в "Инстаграме" начали выставлять разные паблики эту информацию. Они нам позвонили, что место освободилось, можете приезжать. А мы были дома, — рассказала Юлия.

При этом, вспомнила девушка, во всех караоке-заведениях Краснодара им не отказывают в посещении, лишь уточняют, что не располагают возможностями для комфортного размещения инвалида-колясочника в связи с отсутствием пандусов, наличием крутых ступеней и так далее.

Примечательно, что после резонанса в социальных сетях другие заведения города начали писать Евгению и его друзьям с предложением отметить день рождения у них. Однако компания друзей уже была дома и устроила домашний праздник.

Ранее Лайф писал, что на Камчатке слепого не пустили в кафе из-за собаки-поводыря. Впоследствии заведение было оштрафовано.