Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Сургут, вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле.
По информации Лайфа, повреждение было обнаружено со стороны второго пилота.
Напомним, за сегодняшний вечер это уже второй случай с возвращением самолётов "Аэрофлота" в Шереметьево. Ранее в аэропорт вернулся рейс Москва — Гонконг. Он приземлился в столице после того, как на его борту не смогли разбудить пассажира. Оказалось, что тот перебрал со снотворным, так как боялся лететь. Сейчас лайнер вновь отправился в сторону Китая.
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