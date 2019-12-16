Опубликовано видео первого интервью Зеленского российским журналистам

Лидер Незалежной ответил на вопрос о том, как прошла личная встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу "Россия 24" после саммита "нормандской четвёрки" в Париже. Видео опубликовано в "Ютубе".

Лидер Незалежной в коридоре после завершения пресс-конференции ответил на несколько вопросов продюсера программы "Москва. Кремль. Путин" Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова о том, как прошла первая личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что поднимались очень важные вопросы. Он подчеркнул, что начало переговорам положено, это главное, несмотря на разногласия в минских соглашениях, а также выбран "правильный факт встреч такого формата", поскольку это даёт "возможность положить конец войне на Украине".

Напомним, ранее телеканал "Россия 24" анонсировал первое полноценное интервью Зеленского российским СМИ. Однако сам украинский президент опроверг информацию о нём и заявил, что просто ответил на вопрос.