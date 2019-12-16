Женщина хочет замуж за приговорённого к смертной казни маньяка

Убийца неоднократно калечил сам себя и покрыл всё лицо странными татуировками, но она всё равно считает его "очень чувствительным" и умным.

Жительница Техаса Доун Аргуэльо хочет выйти замуж за маньяка Никко Дженкинса, который жестоко убил четырёх человек и был приговорён к смертной казни, рассказало издание Daily Mail.

Убийца отличается странным поведением и необычной внешностью, он неоднократно калечил себя в тюремной камере и покрыл лицо татуировками. Преступник разрезал себе язык и половой орган, чтобы они походили на змей, — в знак уважения к египетскому богу-змею Апопу, которому, по его словам, он поклоняется. Тюремный психиатр назвал мужчину психопатом.

Аргуэльо считает, что её 35-летний избранник на самом деле "очень чувствительный" и "очень умный". Она познакомилась с ним, работая волонтёром в группе защиты заключённых.

Похоже, что женщина не обеспокоена криминальным прошлым Дженкинса, однако её привело в раздражение то, что убийца нанёс татуировку с её именем себе на голову. По словам американки, он не должен был так себя калечить.

Информацию о помолвке Доун пока не подтвердила. Также остаётся неясным, как часто они встречаются, поскольку осуждённым в камере смертников запрещены посещения супругов. Непонятно, что именно связало женщину с маньяком, но она неоднократно проявляла интерес к тюремной жизни.

Убийства Дженкинс совершил в августе 2013 года, первое из них — всего через 11 дней после освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание за угон автомобилей. Его сестра помогла ему заманить в парк двух мужчин, с которыми убийца жестоко расправился, спустя восемь дней они убили бывшего сокамерника преступника, четвёртую жертву он выбросил из внедорожника и расстрелял из пистолета. Суд признал его вменяемым, несмотря на попытки доказать обратное с помощью членовредительства, и осудил на смертную казнь.