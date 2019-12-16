Москвичи не увидят снега ещё минимум неделю

Выпавший на ближайшей неделе мокрый снег будет быстро таять и, как следствие, "дарить" людям лужи и гололёд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— До конца недели не видно даты установления устойчивого снежного покрова. Снег выпадает, когда температура низкая и циклоническая деятельность, — сказал он.

При этом он отметил, что температура в столичном регионе до четверга будет относительно высокой. Несмотря на то что осадки будут выпадать, снега москвичи так и не увидят. В ближайшую неделю ожидается дождь, а также временами мокрый снег, который будет таять, не доходя до земли.

Однако начиная с пятницы, 20 декабря, существенно похолодает в городе и области. Повысится и атмосферное давление, будет антициклональная погода. Соответственно, подчеркнул метеоролог, будут присутствовать все условия для образования устойчивого снежного покрова.

Ранее синоптики рассказали, что погода в столице сильно отстаёт от климатической нормы и снег появится в Москве только в конце декабря.