В России стартовали продажи Opel после 4-летнего перерыва

Первые модели уже поступили в автосалоны официальных дилеров в нескольких городах.

Продажи новых моделей автомобиля Opel стартовали на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Opel.

Первые модели автомобилей немецкого производителя уже поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производимый в Калуге.

Компания вернулась на российский рынок после ухода в 2015 году.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне достаточно часто приобретают подержанные автомобили марки Opel.