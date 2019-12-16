Роскомнадзор обратился к соцсети Twitter из-за блокировки российских аккаунтов

Роскомнадзор направил письмо в адрес соцсети Twitter с требованием объяснить причину блокировки ряда российских аккаунтов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идёт об аккаунтах Россотрудничества, председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича и проекта "Хорошие новости".
— Публикации, размещённые на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Роскомнадзора также отметили, что подобные действия нарушают принципы свободы распространения информации.
Напомним, ранее Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества. В администрации компании заявили, что это произошло из-за публикации о Дне Конституции.
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