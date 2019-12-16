В Шотландии продали самую большую в мире бутылку виски

Напиток был изготовлен в августе 2009 года. В производстве принимали участие 14 человек.

Самая большая в мире бутылка односолодового виски Tomintoul высотой в полтора метра и объёмом 105,3 литра ушла с молотка в эти выходные на аукционе Just Whisky в Шотландии за 15 тысяч фунтов стерлингов (1,26 миллиона рублей). Об этом сообщает Scotsman Food and Drink.

Издание отмечает, что напиток 14-летней выдержки был продан в рамках рождественской распродажи Just Whisky. Бутылку, закупоренную 20-сантиметровой пробкой, можно разлить в 150 стандартных бутылок этого же бренда.

Сам напиток был изготовлен в августе 2009 года на вискарне Tomintoul. В производстве принимали участие 14 человек. Спустя семь лет бутылка выставлялась в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге. Тогда эксперты оценили напиток в 5 тысяч фунтов стерлингов (около 420 тысяч рублей).

— Время от времени появляется возможность приобрести действительно уникальную бутылку виски — это как раз такой случай, — отметил директор и соучредитель торгового дома Just Whisky Грэм Крэйн. — Мы были рады выставить на торги эту бутылку в этом месяце и надеемся, что у счастливого покупателя есть подходящий по размеру чулок на Рождество.

Ранее Лайф писал, что из-за нелепой ошибки аукциониста сорвались торги на раритетный Porsсhe.