Правила икры. Эксперты рассказали, как выбрать главный новогодний деликатес

При выборе продукта важно обращать внимание на его состояние и дату производства.

В преддверии Нового года на прилавках магазинов появляется много поддельной некачественной икры. Эксперты рассказали, как не ошибиться с выбором, сообщает газета "Ветеринария и жизнь".

В первую очередь нужно оценить продукт визуально, для этого эксперты советуют покупать икру в стеклянной упаковке. Икринки должны быть целостными, без повреждений, одинакового размера и цвета, а в ёмкости не должно быть сока.

В "Роскачестве" рекомендуют покупать продукцию с маркировочной надписью ГОСТ, так как в таком случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт.

Важно также обращать внимание на дату производства: хорошая икра произведена во время нереста лососёвых. Этот период длится с середины мая по октябрь — декабрь в зависимости от вида рыбы.

Кроме того, выбитая дата производства на жестяной банке должна быть выпуклой, а не вдавленной — это признак заводского продукта.

Некачественная икра может привести к отравлениям. Эксперты отмечают, что натуральные икринки водянистые, хорошо прожёвываются и не липнут к зубам, если продукт свежий. Искусственная продукция может быть вязкой, липкой или, наоборот, слишком упругой.

Часто выявить подделку непросто даже в лабораторных условиях. Настоящую качественную икру смешивают с имитированной, которая готовится из водорослей, и варится в бульоне лососёвых видов рыб, и по вкусу практически не отличается от натуральной.

Эксперты призывают быть более внимательными, особенно в предпраздничный период, так как на это время приходится пик предложений некачественной продукции.

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