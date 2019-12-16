Подросток с гайморитом умер в Анапе на руках у врачей

13-летний мальчик скончался в реанимации, куда был доставлен после ухудшения состояния вследствие действий врачей.

В городской больнице Анапы умер 13-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Подросток обратился в лечебное учреждение 6 декабря, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Медики провели анестезию слизистых носовых протоков, после чего поочерёдно провели пункцию и промывание левой и правой гайморовых пазух.

Состояние пациента резко ухудшилось, и его доставили в реанимацию, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через короткое время скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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