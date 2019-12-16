На берегу реки Рузы нашли обезглавленное тело без кистей рук

На берегу реки Рузы в Подмосковье было найдено тело мужчины без головы и кистей рук, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тело обнаружили недалеко от деревни Шорново Рузского городского округа 13 декабря. По предварительным данным, мужчина был мёртв уже на протяжении 5 суток.

Заведено уголовное дело по факту убийства, личность погибшего устанавливается. Расследование продолжается.

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