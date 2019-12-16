В Москве водитель троллейбуса подрался с пьяным таксистом

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" 

В Москве на улице Грузинский Вал конфликт между водителем троллейбуса и таксистом закончился дракой, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель такси не пропускал троллейбус, перекрыв полосу движения, что и послужило причиной дорожного конфликта.

По предварительным данным, таксист был пьян, в данный момент он проходит освидетельствование.

Ранее Лайф рассказывал об избиении таксиста в Петербурге из-за ошибки в приложении.

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