В Москве водитель троллейбуса подрался с пьяным таксистом

В Москве на улице Грузинский Вал конфликт между водителем троллейбуса и таксистом закончился дракой, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель такси не пропускал троллейбус, перекрыв полосу движения, что и послужило причиной дорожного конфликта.

По предварительным данным, таксист был пьян, в данный момент он проходит освидетельствование.

Ранее Лайф рассказывал об избиении таксиста в Петербурге из-за ошибки в приложении.