Чаплин не оценил серьги Собчак с Иисусом и призвал её "взглянуть в глаза Христу"

По мнению священнослужителя, телеведущей необходимо срочно меняться, ибо встреча с Господом неизбежна.

Протоиерей Всеволод Чаплин назвал безвкусным хайпом поступок телеведущей Ксении Собчак, которая надела серьги с портретом Иисуса Христа и выложила фото в Instagram. Об этом сообщает телеканал "360".

При этом Всеволод Чаплин заявил, что наряд" более безвкусен", чем платье императрицы. По мнению протоиерея, данная выходка Собчак — "дешёвая и намеренно скандальная".

— Каноны церкви предполагают, что иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. В данном случае понятно, что это сделано ради хайпа. Хайп получен по полной программе, как и в случае со сценарием свадьбы, где Ксения Анатольевна стала декорацией, — сказал он.

По мнению священника, Собчак не первый раз "играет" с православными символами и надевает ради забавы наряд священнослужителя. Он считает, что бывшему кандидату в президенты стоило бы не вешать на себя сакральные украшения в качестве аксессуара, а "посмотреть в глаза Иисусу".

— Очевидно, что меняться ей надо, потому что можно сколько угодно играть, но встреча с Богом неизбежна, — заключил он.

Ранее Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым цитатой из Библии.