90% россиян считают, что домашнее насилие недопустимо

Закон о домашнем насилии поддерживает 70% россиян, причём чаще положительно отвечали женщины, нежели мужчины, сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Большинство россиян (78%) считают, что тема семейно-бытового насилия является важной для России, однако каждый пятый респондент не задумывался об этом или не считает проблему актуальной. Абсолютное большинство (90%) поддерживает мнение, что домашнее насилие недопустимо.

О случаях применения силы или побоев в знакомых им семьях рассказали 40% опрошенных, при это 58% отметили, что ничего не слышали о подобных эпизодах.

Половина россиян, принявших участие в опросе, считает, что прощать поднятую руку супруга не стоит, даже если это было один раз.

А поговорка "Бьёт — значит любит" вызвала несогласие у 95% респондентов.

Ранее Лайф сообщал, что авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки.