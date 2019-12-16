В новом году в московском метро появится девять новых станций

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве в 2020 году планируется открыть девять новых станций метро, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы.

В планах открыть станции на Некрасовской линии — "Окскую", "Юго-Восточную", "Стахановскую" и "Нижегородскую".

Увеличится также Большая кольцевая линия метро: три станции откроют на юго-восточном участке и две — на западном.

Ранее Лайф рассказывал, что в метро запустили поезд в тематике Нового года.

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