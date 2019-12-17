Старейшая пара в мире отметила дубовую свадьбу

Отмечается, что к середине декабря общий возраст супругов составил более двухсот лет.

Долгожители из городка Лонгхорн, штат Техас, 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта, отметили, пожалуй, одну из редчайших свадебных дат — дубовую. Супруги женаты уже 80 лет. Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, они познакомились в Университете Техаса в 1934 году, "в разгар великой депрессии", и вступили в брак лишь спустя пять лет, в 1939 году. Теперь же они официально вошли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая пара в мире.

Свой день супруги провели как и восемь десятилетий назад, мистер Хендерсон забрал Шарлотту на двухместном автомобиле модели 1920 года и подарил ей букет цветов, после чего увёз на торжество.

John and Charlotte Henderson have an aggregate age of 211 years and 175 days, and a love story that has quite literally stood the test of time. 💕 https://t.co/AG2EyX7Ocx — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) 16 декабря 2019 г.

Примечательно, что несмотря на свой возраст, Джон фактически является старейшим футболистом штата, а может и мира, ведь по-прежнему обязан посещать как минимум 1 игру в год и до сих пор это делает.

В 2009 году супруги переехали жить в дом престарелых, к 16 декабря суммарный возраст супругов достиг 211 лет и 175 дней.

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