Глава Пентагона заявил, что США обеспокоены продолжением испытаний ракет в КНДР

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Фото © Flickr/gregwest98

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Северная Корея, скорее всего, продолжит испытания ракет и это вызывает у США обеспокоенность, сообщает Reuters.

Этот комментарий был сделан после того, как КНДР в декабре дважды провела очередные "очень важные" испытания на полигоне Сохэ, предположительно, тестировался твердотопливный двигатель для межконтинентальных баллистических ракет.

Мы видели разговоры об испытаниях. Я думаю, что они, вероятно, продолжат, если не будут удовлетворены, — отметил он без уточнения деталей и подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров для ядерного разоружения полуострова.

В конце ноября КНДР провела пуски ракет сверхбольшого калибра, которые государственный лидер Ким Чен Ын назвал "беспрецедентной в мире мощной системой вооружения".

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