Иркутский вице-губернатор покинул пост вслед за Левченко

Вице-губернатор Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку со своего поста вслед за ушедшим экс-главой региона Сергеем Левченко. Об этом он сообщил в своём фейсбуке.

— 12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию, — отметил Чернышов.

Причиной такого решения, по его словам, стала отставка Левченко, вместе с которым он приходил на свою должность. Чернышов поблагодарил всех, с кем ему довелось работать за четыре последних года.

Напомним, 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко.