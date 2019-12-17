В Подмосковье задержали банду серийных грабителей — гастарбайтеров

В местах проживания задержанных были найдены и изъяты приспособления для вскрытия замков, а также похищенные ранее вещи.

В подмосковной Лобне были задержаны семь уроженцев Молдавии, которых подозревают в совершении серии грабежей, краж и разбое — всего более 10 эпизодов с общим ущербом более 3,5 миллиона рублей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

— Злоумышленники незаконно проникали в частные домовладения, расположенные на территории Московской области, после чего похищали денежные средства, ювелирные украшения и личные вещи граждан, — говорится в сообщении.

Задержанным — от 28 до 41 года, двое из них ранее уже были судимы. В ходе обысков по месту их жительства было изъято: два пневматических ружья, четыре пневматических пистолета, мобильные телефоны, сим-карты, одежда и обувь, а также приспособления для вскрытия замков.

Кроме того, были обнаружены ювелирные украшения, бытовая техника и электроинструменты, которые были похищены подозреваемыми ранее. Следователи полагают, что задержанные причастны к десяти кражам, двум грабежам и разбойному нападению на территории Подмосковья и Тверской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Грабёж" и "Разбой", в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

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