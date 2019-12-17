Историк-расчленитель Соколов признан вменяемым

Специалисты изучили в том числе данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии органических патологий.

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, признан экспертами вменяемым. Как сообщает Mash, по версии психотерапевтов, он находился в адекватном состоянии во время расправы над Анастасией Ещенко и избавления от частей тела девушки.

В ходе основной экспертизы Соколова держали в закрытой палате под круглосуточным видеонаблюдением. Специалисты изучили данные о родственниках обвиняемого и возможном наличии у него органических патологий. Назначены дополнительные исследования, результаты которых станут известны позднее.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.